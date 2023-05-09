Канчельскис считает, что «Локомотиву» необходимо продлить контракт с Дзюбой

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о продлении контракта между «Локомотивом» и российским нападающим Артёмом Дзюбой.

«Великолепный трансфер. Из девяти игр забить восемь мячей — это очень хорошо. Тем более, он был не в такой хорошей форме, пропустил очень много времени. Я считаю, что «Локомотив» обязан продлить контракт с ним», — цитирует Канчельскиса РИА Новости.

В сезоне-2022/23 34-летний нападающий провёл за московский клуб девять матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона.

Ранее сообщалось, что гол Дзюбы признан лучшим в РПЛ в апреле.