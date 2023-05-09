Кожевников: хоккеисты сборной «Россия 25» одержали важную победу в матче с белорусами

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что хоккеистам сборной «Россия 25» в матче с командой Белоруссии было важно взять реванш за недавнее поражение.

«Ребята — молодцы, сегодня они после недавнего поражения сумели проявить характер и выиграли. Такие матчи и надо выигрывать, чтобы постепенно обретать характер победителей. И результат игры меня, в общем-то, не удивил», — цитирует Кожевникова РИА Новости.

Игра завершилась со счётом 5:1. В составе сборной России шайбы забросили Василий Глотов (дубль), Валентин Зыков, Илья Карпухин и Михаил Воробьёв. У Белоруссии отличился Сергей Сапего.

Россияне и белорусы сыграют между собой 12 и 13 мая в Туле, 15 и 16 мая — в Минске.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что СКА в ближайшее время подпишет контракт со шведским вратарём Юханом Маттссоном.