Ковингтон: с Махачевым будет очень лёгкий бой

Американский боец UFC Колби Ковингтон заявил о желании провести поединок с россиянином Исламом Махачевым.

«Я гораздо лучший борец, чем Хабиб и Ислам. Я хочу подраться с Махачевым. Он не сможет меня забороть, не сможет перебить в стойке и у него не получится провести болевой. Для меня это будет очень лёгкий бой», — сказал Ковингтон в интервью Джеймсу Линчу.

Последний поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.

Ранее сообщалось, что Махачев может провести следующий бой в Абу-Даби.