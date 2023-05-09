Ковингтон: с Махачевым будет очень лёгкий бой
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«Я гораздо лучший борец, чем Хабиб и Ислам. Я хочу подраться с Махачевым. Он не сможет меня забороть, не сможет перебить в стойке и у него не получится провести болевой. Для меня это будет очень лёгкий бой», — сказал Ковингтон в интервью Джеймсу Линчу.
Последний поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.
Ранее сообщалось, что Махачев может провести следующий бой в Абу-Даби.