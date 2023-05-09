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Жоаозиньо признался, что хочет остаться в «Сочи»

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Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал своё будущее в клубе.
Жоаозиньо признался, что хочет остаться в «Сочи»
  • РИА Новости

«Переговоров о продлении контракта с «Сочи» ещё не было. Почему? Не знаю, пока ждём окончания сезона. Хотел бы, чтобы переговоры начались, я хочу остаться в «Сочи». С другими клубами я не контактировал», — цитирует игрока «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Жоаозиньо сыграл 25 матчей за «Сочи» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2023 года.

Ранее Дмитрий Хохлов заявил, что ему не стыдно за игру «Сочи» в матче с «Локомотивом».

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