Жоаозиньо признался, что хочет остаться в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал своё будущее в клубе.

«Переговоров о продлении контракта с «Сочи» ещё не было. Почему? Не знаю, пока ждём окончания сезона. Хотел бы, чтобы переговоры начались, я хочу остаться в «Сочи». С другими клубами я не контактировал», — цитирует игрока «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Жоаозиньо сыграл 25 матчей за «Сочи» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2023 года.

Ранее Дмитрий Хохлов заявил, что ему не стыдно за игру «Сочи» в матче с «Локомотивом».