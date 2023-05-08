Хохлов заявил, что ему не стыдно за игру «Сочи» в матче с «Локомотивом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Хохлов заявил, что ему не стыдно за игру команды в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«За игру абсолютно не стыдно. Только что об этом парням сказал. Потому что действительно создавали моменты, но реализация нас подвела», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

Матч на стадионе «РЖД Арена» завершился со счётом 3:0. В составе «Локомотива» мячи забили Наир Тикнизян, Артём Карпукас и Вильсон Изидор.

У «Сочи» 34 очка и десятая позиция в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Борис Ротенберг сообщил, что в следующем сезоне главным тренером «Сочи» будет Дмитрий Хохлов.