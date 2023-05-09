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Билялетдинов считает, что «Локо» должен продлить контракт с Дзюбой по схеме «1 + 1»

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Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о будущем нападающего команды Артёма Дзюбы.
Билялетдинов считает, что «Локо» должен продлить контракт с Дзюбой по схеме «1 + 1»
  • globallookpress.com

«Клубу нужно продлевать контракт с Дзюбой по схеме «1 + 1». Слышал, что Артём хочет сразу на два года, но «Локо» должен настаивать на своём. Дзюба должен понимать, что схема «1 + 1» оптимальна и логична, а продлевать контракт с Артёмом надо», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

В сезоне-2022/23 34-летний нападающий провёл за московский клуб девять матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона. 

Ранее сообщалось, что гол Дзюбы признан лучшим в РПЛ в апреле.

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