Билялетдинов считает, что «Локо» должен продлить контракт с Дзюбой по схеме «1 + 1»

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о будущем нападающего команды Артёма Дзюбы.

«Клубу нужно продлевать контракт с Дзюбой по схеме «1 + 1». Слышал, что Артём хочет сразу на два года, но «Локо» должен настаивать на своём. Дзюба должен понимать, что схема «1 + 1» оптимальна и логична, а продлевать контракт с Артёмом надо», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

В сезоне-2022/23 34-летний нападающий провёл за московский клуб девять матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона.

Ранее сообщалось, что гол Дзюбы признан лучшим в РПЛ в апреле.