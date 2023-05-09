«Лейкерс» удвоили преимущество в серии с «Голден Стэйт»
- AP
- © Marcio Jose Sanchez
Встреча в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» завершилась со счётом 104:101.
В составе победителей Леброн Джеймс отметился 27 очками, девятью подборами и шестью ассистами.
Разыгрывающий гостей Стефен Карри оформил трипл-дабл: 31 очко, десять подборов и 14 результативных передач.
Таким образом, «Лос-Анджелес» ведёт в серии со счётом 3:1.
Ранее 27 очков Джимми Батлера помогли «Майами» обыграть «Нью-Йорк» в четвёртом матче серии.