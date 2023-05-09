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«Лейкерс» удвоили преимущество в серии с «Голден Стэйт»

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«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Лейкерс» удвоили преимущество в серии с «Голден Стэйт»
  • AP
  • © Marcio Jose Sanchez

Встреча в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» завершилась со счётом 104:101.

В составе победителей Леброн Джеймс отметился 27 очками, девятью подборами и шестью ассистами.

Разыгрывающий гостей Стефен Карри оформил трипл-дабл: 31 очко, десять подборов и 14 результативных передач.

Таким образом, «Лос-Анджелес» ведёт в серии со счётом 3:1.

Ранее 27 очков Джимми Батлера помогли «Майами» обыграть «Нью-Йорк» в четвёртом матче серии.

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