«Сампдория» потеряла шансы остаться в Серии A
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Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Удинезе».
В составе победителей отличились Роберто Перейра и Адам Масина.
На счету «Сампдории» 17 очков. Команда находится на последнем месте в турнирной таблице Серии А и лишилась шансов сохранить прописку в высшем дивизионе за оставшиеся четыре тура.
«Удинезе», набрав 46 очков, идёт на девятой строчке.
Ранее сообщалось, что у полузащитника «Сампдории» Томаса Ринкона ограбили дом на €100 тыс.