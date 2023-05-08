«Сампдория» потеряла шансы остаться в Серии A

«Сампдория» проиграла «Удинезе» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Удинезе».

В составе победителей отличились Роберто Перейра и Адам Масина.

На счету «Сампдории» 17 очков. Команда находится на последнем месте в турнирной таблице Серии А и лишилась шансов сохранить прописку в высшем дивизионе за оставшиеся четыре тура.

«Удинезе», набрав 46 очков, идёт на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что у полузащитника «Сампдории» Томаса Ринкона ограбили дом на €100 тыс.