Лыжник Якимушкин: если нас в следующем году выпустят на соревнования, мы ничего не потеряем

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне Иван Якимушкин высказался о ситуации в российских лыжных гонках в условиях отстранения от международных стартов.

«Вот честно, не слукавлю ни на грамм — у нас внутренняя конкуренция очень тяжёлая. Это народ подстёгивает. Все хотят выступать сильно. Мотивации хватит. Финансово — всё будет решаемо. Но при длительном отстранении будет спад. Если нас уже в следующем году выпустят, мы ничего не потеряем», — цитирует Якимушкина «Чемпионат».

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее шведский журналист Expressen Томас Петтерссон высказал мнение, что российских спортсменов могут допустить до Кубка мира по лыжам в следующем сезоне.