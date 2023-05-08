Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Лыжник Якимушкин: если нас в следующем году выпустят на соревнования, мы ничего не потеряем

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне Иван Якимушкин высказался о ситуации в российских лыжных гонках в условиях отстранения от международных стартов.
Лыжник Якимушкин: если нас в следующем году выпустят на соревнования, мы ничего не потеряем
  • РИА Новости

«Вот честно, не слукавлю ни на грамм — у нас внутренняя конкуренция очень тяжёлая. Это народ подстёгивает. Все хотят выступать сильно. Мотивации хватит. Финансово — всё будет решаемо. Но при длительном отстранении будет спад. Если нас уже в следующем году выпустят, мы ничего не потеряем», — цитирует Якимушкина «Чемпионат».

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине. 

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. 

Ранее шведский журналист Expressen Томас Петтерссон высказал мнение, что российских спортсменов могут допустить до Кубка мира по лыжам в следующем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить