Карацев поднялся на 68 позиций в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде.

Лучшим из россиян является Даниил Медведев, занимающий третью позицию. Следом идут Андрей Рублёв и Карен Хачанов на шестой и 11-й строчках соотвественно. Аслан Карацев, дошедший до полуфинала турнира серии «Мастерс» в Мадриде, отыграл 68 позиций и теперь занимает 53-е место.

Первой ракеткой мира по-прежнему является серб Новак Джокович, второй — испанец Карлос Алькарас.

Ранее сообщалось, что Медведев сохранил лидерство в чемпионской гонке АТР.