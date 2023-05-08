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Карацев поднялся на 68 позиций в рейтинге ATP

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде.
Карацев поднялся на 68 позиций в рейтинге ATP
  • AP
  • © Manu Fernandez

Лучшим из россиян является Даниил Медведев, занимающий третью позицию. Следом идут Андрей Рублёв и Карен Хачанов на шестой и 11-й строчках соотвественно. Аслан Карацев, дошедший до полуфинала турнира серии «Мастерс» в Мадриде, отыграл 68 позиций и теперь занимает 53-е место.

Первой ракеткой мира по-прежнему является серб Новак Джокович, второй — испанец Карлос Алькарас.

Ранее сообщалось, что Медведев сохранил лидерство в чемпионской гонке АТР.

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