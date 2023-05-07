Telefoot: ПСЖ провёл переговоры с Моуринью и Нагельсманном
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Как сообщает Telefoot, главным кандидатом на должность остаётся бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан.
По информации источника, парижский клуб провёл переговоры с Жозе Моуринью и Юлианом Нагельсманном.
Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021-й. Сливочные под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить «Марсель».