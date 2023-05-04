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Marca: Зидан может возглавить «Марсель»

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Французский «Марсель» может быть заинтересован в назначении бывшего главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана на пост наставника команды.
Marca: Зидан может возглавить «Марсель»
  • Gettyimages.ru

«Марсель» заинтересуется кандидатурой Зидана, если действующий главный тренер команды Игор Тудор возглавит туринский «Ювентус», сообщает Marca.

Отмечается, что Зидан рассматривает туринский «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал» в качестве нового места работы.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021-й. Сливочные под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить «Ювентус».

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