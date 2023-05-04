Marca: Зидан может возглавить «Марсель»

Французский «Марсель» может быть заинтересован в назначении бывшего главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана на пост наставника команды.

«Марсель» заинтересуется кандидатурой Зидана, если действующий главный тренер команды Игор Тудор возглавит туринский «Ювентус», сообщает Marca.

Отмечается, что Зидан рассматривает туринский «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал» в качестве нового места работы.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021-й. Сливочные под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить «Ювентус».