Marca: Зидан может возглавить «Марсель»
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«Марсель» заинтересуется кандидатурой Зидана, если действующий главный тренер команды Игор Тудор возглавит туринский «Ювентус», сообщает Marca.
Отмечается, что Зидан рассматривает туринский «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал» в качестве нового места работы.
Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021-й. Сливочные под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить «Ювентус».