Теннисистка Самсонова: я мечтаю выиграть Олимпиаду

Российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала, что мечтает выиграть в спорте.

«Это моя самая большая мечта. Когда меня спрашивают, о чём я мечтаю, я всегда говорю: «Хочу выиграть Олимпиаду». Некоторые считают меня сумасшедшей, потому что я не называю победу на турнире «Большого шлема», но для меня Олимпиада всегда на первом месте», — приводит слова Самсоновой Sportface.it.

Самсонова является четвёртой ракеткой России и занимает 18-е место в рейтинге.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее президент МОК Томас Бах сообщил о том, что организация работает над возвращением россиян и белорусов к турнирам.