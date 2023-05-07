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Сантос заявил, что спокойно относится к слухам об интересе «Барселоны» к себе

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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос отреагировал на возможный интерес со стороны «Барселоны».
Сантос заявил, что спокойно относится к слухам об интересе «Барселоны» к себе
  • Gettyimages.ru

«Что касается этих слухов, воспринимаю их спокойно. Важно отталкиваться от себя — от того, где ты находишься в данный момент, в каком клубе и чемпионате играешь. Ещё для меня имеет значение уверенность в том, что я делаю всё возможное...», — цитирует Сантоса «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 32 матчах «Зенита» во всех турнирах и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее в «Факеле» ответили на вопрос о помощи «Зениту» с возможным чемпионством в матче со «Спартаком».

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