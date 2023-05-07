В «Факеле» ответили на вопрос о помощи «Зениту» с возможным чемпионством в матче со «Спартаком»
- РИА Новости
«Зенит теперь может стать чемпионом в этом туре? Это уже их проблемы. «Факел» решает свои вопросы, «Зенит» — свои», — цитирует Котова «Спорт-Экспресс».
Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сине-белых.
Встреча «Зенит» — «Спартак» пройдёт 7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:00 мск.
Подопечные Сергея Семака могут досрочно стать чемпионами сезона-2022/23.
Ранее Егор Титов рассказал, за счёт чего «Спартак» может победить «Зенит».