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В «Факеле» ответили на вопрос о помощи «Зениту» с возможным чемпионством в матче со «Спартаком»

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Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов опроверг информацию о том, что клуб в 26-м туре чемпионата России обыграл «Ростов», чтобы помочь «Зениту» досрочно стать чемпионом в матче со «Спартаком».
В «Факеле» ответили на вопрос о помощи «Зениту» с возможным чемпионством в матче со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Зенит теперь может стать чемпионом в этом туре? Это уже их проблемы. «Факел» решает свои вопросы, «Зенит» — свои», — цитирует Котова «Спорт-Экспресс».

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сине-белых. 

Встреча «Зенит» — «Спартак» пройдёт 7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:00 мск.

Подопечные Сергея Семака могут досрочно стать чемпионами сезона-2022/23.

Ранее Егор Титов рассказал, за счёт чего «Спартак» может победить «Зенит».

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