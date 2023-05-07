«Реал» обыграл «Осасуну» и стал 20-кратным обладателем Кубка Испании по футболу

«Реал» нанёс поражение «Осасуне» в финальном матче Кубка Испании по футболу сезона-2022/23.

Игра на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Карло Анчелотти.

В составе «Реала» дубль оформил Родриго (вторая, 70-я минуты). У проигравших отличился Лукас Торро (58-я).

Таким образом, мадридский клуб стал 20-кратным обладателем Кубка Испании. В последний раз «сливочные» завоевали почётный трофей в сезоне-2013/14.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» разгромил «Кадис» и обошёл «Реал» в турнирной таблице Примеры.