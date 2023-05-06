Тарпищев: Рублёв и Хачанов победили на «Мастерсе» за счёт морально-волевых качеств

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Андрей Рублёв и Карен Хачанов смогли одержать победу в финале турнира серии «Мастерс» (Мадрид) в парном разряде за счёт характера.

«Молодцы ребята, причём они на турнире были единственные не парные игроки, которые обыграли все ведущие пары мира. Это произошло за счёт подачи Андрея и Карена. Плюс наши за счёт мощи не дали созидать соперникам. И на тай-брейке продемонстрировали морально-волевые качества», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Россияне в финале турнира в Мадриде победили Рохана Бопанну из Индии и Мэттью Эбдена из Австралии со счётом 6:3, 3:6, 10:3. Игра продолжалась 1 час 11 минут.

Для Рублёва это четвёртый титул в парном разряде. Для Хачанова — первый.

Призовой фонд представительного турнира в Мадриде составляет порядка €7,7 млн.

Ранее сообщалось, что россиянин Аслан Карацев не смог оформить выход в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.