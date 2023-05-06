Член совета директоров «Динамо» Гафин не считает, что команда находится в кризисе

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин после победы над «Химками» (1:0) в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) выразил мнение, что в команде нет кризиса.

«Что касается наших успехов с московскими и подмосковными командами, то это неплохо, но все прекрасно знают, что у нас перед клубом стоят иные задачи. Есть проблемные моменты с игрой. Кризис — это нечто более глубокое», — цитирует Гафина «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:0. В составе бело-голубых на 90 + 7-й минуте матча отметился Фёдор Смолов, реализовав пенальти. Полузащитник подмосковной команды Роман Гбане на 47-й минуте получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

«Динамо» занимает пятое место в таблице чемпионата России с 42 очками. «Химки» расположились на 15-й строчке (18 очков).

Ранее Смолов обошёл Семака по числу голов в чемпионатах России.