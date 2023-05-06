Международная федерация гольфа допустила россиян к турнирам в нейтральном статусе
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Об этом сообщает пресс-служба организации.
Отмечается, что к международным турнирам не будут допущены спортсмены, поддерживающие СВО.
МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее сообщалось, что российские велосипедисты допущены к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов.