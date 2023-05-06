Международная федерация гольфа допустила россиян к турнирам в нейтральном статусе

Правление Международной федерации гольфа (IGF) приняло решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что к международным турнирам не будут допущены спортсмены, поддерживающие СВО.

МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что российские велосипедисты допущены к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов.