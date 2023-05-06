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Вайцеховская — об уходе Бойковой и Козловского: абсолютно всем это выгодно

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась об уходе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в группу Этери Тутберидзе.
Вайцеховская — об уходе Бойковой и Козловского: абсолютно всем это выгодно
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Переход Бойковой и Козловского от Москвиной к Тутберидзе и рекордно короткий срок между первой информацией на этот счёт и официальным её подтверждением — прекрасная иллюстрация к тому, как быстро могут приниматься решения, когда все главные действующие лица (за исключением экс-тренеров) на много часов оказываются в одном самолёте. Шутка, конечно, но столь короткого отрезка от точки А в точку Б лично я не припомню.

Редкий случай, когда абсолютно всем это выгодно. На эту тему уже написана колонка, здесь же поясню, почему, уйдя от одной конкуренции (с Мишиной/Галлямовым — у Москвиной), фигуристы не получают аналогичную в лице Тарасовой/Морозова — у Тутберидзе.

По своей технической подготовке Бойкова и Козловский объективно стоят на гораздо более высоком уровне, чем вице-чемпионы Игр-2022, причём даже без ультра-си. То есть в предполагаемом спарринге именно Саша с Димой станут задавать тон, что не может их не устраивать.

Когда чувствуешь, что в спарринге ты не в приоритете, это совсем другая история. В группе Москвиной, на мой взгляд, приоритет был явно не у Бойковой/Козловского. Как объективно (титул чемпионов мира говорит здесь сам за себя), так и субъективно: эмоциональный тон в паре почти всегда задают партнёрши, в этом плане Настя Мишина более рассудительна, нежели экспансивная Саша, а такие «правильные» спортсменки всегда, как мне кажется, ближе тренеру. И это ловится окружающими на уровне ощущений.

Возможно, ошибаюсь, возможно, прав здесь Артур Дмитриев, сказавший, что высококлассный спортсмен в какой-то момент карьеры неизменно начинает думать не о том, что может сделать сам, а о том, что для него не сделали те, кто его окружает. Но тут ведь и тренерская история тоже.

Которая в данном конкретном случае заключается в том, что, работая с двумя чемпионскими дуэтами, Москвина по каким-то причинам не сумела сделать то, что успешно делала на протяжении очень многих лет с другими своими парами. Может быть, устала, может быть, не хватило выдержки, может быть, не посчитала нужным», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова считает, что Бойкова и Козловский не выдержали конкуренции в группе Москвиной.

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