Козловский заявил, что работа с Тутберидзе начнётся на летних сборах
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«Совместную работу начнём на летних сборах.
Бытовые вопросы будем решать по мере их поступления. Уверен, что трудностей с этим не будет», — заявил RT Козловский.
Фигуристы перешли к Тутберидзе из группы тренера Тамары Москвиной.
Под руководством Москвиной пара стала двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призёрами чемпионата мира.
Ранее Козловский объяснил причины ухода от Москвиной.