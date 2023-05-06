Козловский заявил, что работа с Тутберидзе начнётся на летних сборах

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал, когда начнётся совместная работа с тренером Этери Тутберидзе.

«Совместную работу начнём на летних сборах.

Бытовые вопросы будем решать по мере их поступления. Уверен, что трудностей с этим не будет», — заявил RT Козловский.

Фигуристы перешли к Тутберидзе из группы тренера Тамары Москвиной.

Под руководством Москвиной пара стала двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призёрами чемпионата мира.

Ранее Козловский объяснил причины ухода от Москвиной.