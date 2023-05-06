Хатаев приехал на чемпионат мира по боксу в Ташкенте за золотом
«У нас цель — финал и золото чемпионата мира. Это мой первый чемпионат мира в карьере, два раза у меня не получалось попасть на турнир», — цитирует Хатаева «Матч ТВ».
28-летний боксёр из Чечни дал понять, что очень рад в «конце карьеры приехать» на первенство планеты.
«Приятно, что за меня переживают люди со всей страны, и многие прилетели в Ташкент ради меня. Я чувствую эту поддержку», — добавил спортсмен.
Хатаев в поединке первого раунда турнира в весовой категории до 80 кг нанёс поражение Аржану Исени (единогласное решение судей) и вышел в 1/8 финала.
Ранее сообщалось, что российские боксёры Габил Мамедов и Эдмонд Худоян вышли в 1/8 финала чемпионата мира.