Тренер умершего Зайцева считает, что бобслеист не сумел реализовать свой потенциал

Владимир Козлов, тренер Владимира Зайцева, считает, что умерший бобслеист мог добиться больших достижений в спортивной карьере.

«Он у меня тренировался в юниорском возрасте и не сумел полностью себя реализовать, считаю. Хотя предан был спорту всецело, очень серьёзно относился к тренировкам. Владимир пришёл в бобслей из лёгкой атлетики», — цитирует Козлова ТАСС.

Спортсмен скончался на 32-м году жизни из-за лейкоза.

Зайцев являлся призёром чемпионата России. Также в его коллекции серебряная медаль юниорского первенства мира.

Ранее сообщалось, что умер девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королёв.







