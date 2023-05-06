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Тренер умершего Зайцева считает, что бобслеист не сумел реализовать свой потенциал

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Владимир Козлов, тренер Владимира Зайцева, считает, что умерший бобслеист мог добиться больших достижений в спортивной карьере.

«Он у меня тренировался в юниорском возрасте и не сумел полностью себя реализовать, считаю. Хотя предан был спорту всецело, очень серьёзно относился к тренировкам. Владимир пришёл в бобслей из лёгкой атлетики», — цитирует Козлова ТАСС.

Спортсмен скончался на 32-м году жизни из-за лейкоза.

Зайцев являлся призёром чемпионата России. Также в его коллекции серебряная медаль юниорского первенства мира.

Ранее сообщалось, что умер девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королёв.




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