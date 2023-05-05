Тренер: Хатаев и Гаджимагомедов провели уверенные бои на старте ЧМ по боксу

Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов остался доволен поединками Имама Хатаева, Муслима Гаджимагомедова и Эдуарда Саввина на старте чемпионата мира 2023 года в Ташкенте.

«Соревновательный день прошёл успешно для нашей сборной. Выиграли два титулованных спортсмена — финалист Олимпийских игр Муслим Гаджимагомедов и призёр Олимпиады Хатаев. У Муслима был очень хороший соперник из Франции, а у Хатаева неплохой оппонент из Северной Македонии. Оба одержали уверенные победы», — цитирует Фархутдинова «Матч ТВ».

По его словам, у молодого боксёра Эдуарда Саввина был слабый соперник.

«И наш спортсмен разобрался с ним в первом раунде нокаутом», — заключил тренер.

Хатаев в поединке первого раунда турнира в весовой категории до 80 кг нанёс поражение Аржану Исени (единогласное решение судей) и вышел в 1/8 финала. Гаджимагомедов в весе до 92 кг одолел Сохе Боуафиа (единогласное решение). Саввин (57 кг) взял верх над Марвином Мартинесом Эрнандесом (нокаут).

Ранее сообщалось, что российские боксёры Габил Мамедов и Эдмонд Худоян вышли в 1/8 финала чемпионата мира.