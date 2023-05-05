Стерлинг оказался легче Сехудо перед титульным боем UFC в Ньюарке

Традиционная церемония взвешивания перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 288 прошла в Ньюарке (Нью-Джерси, США).

Чемпион в легчайшей весовой категории американец Алджамейн Стерлинг показал на весах 60.78 кг. Его соперник бразилец Генри Сехудо — 61,23 кг.

Титульный поединок между бойцом из США и латиноамериканцем возглавит турнир. Стерлинг владеет чемпионским поясом два года.

Непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев показал на весах 65,77 кг. Его соперник Диего Лопес из Бразилии — 66,22 кг. Бойцы проведут поединок в весовой категории полулёгкого веса.

Турнир UFC 288 состоится 6 мая в Ньюарке.

Ранее Стерлинг поделился мнением о своём российском коллеге Петре Яне.