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Чемпион UFC Стерлинг: я бы не хотел увидеть, как Ян снова проигрывает

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Ямайский боец, чемпион мира UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг поделился мнением о своём российском коллеге Петре Яне.
Чемпион UFC Стерлинг: я бы не хотел увидеть, как Ян снова проигрывает
  • Gettyimages.ru

«У Яна недостаточно хорошая защита в борьбе для боёв с такими парнями, как я, Мераб или Умар. Ему всегда будет тяжело в таких поединках, но у него очень крутая ударная техника. Я бы не хотел ещё раз увидеть, как он проиграет по этой причине», — цитирует Стерлинга «Матч ТВ»

Ян в марте уступил грузину Мерабу Двалишвили. Поединок продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45. Для Яна это третье поражение подряд. Грузинский боец довёл серию побед до девяти поединков. 

Ранее Ян заявил, что переживает сложный период в своей карьере.

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