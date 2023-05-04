Чемпион UFC Стерлинг: я бы не хотел увидеть, как Ян снова проигрывает

Ямайский боец, чемпион мира UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг поделился мнением о своём российском коллеге Петре Яне.

«У Яна недостаточно хорошая защита в борьбе для боёв с такими парнями, как я, Мераб или Умар. Ему всегда будет тяжело в таких поединках, но у него очень крутая ударная техника. Я бы не хотел ещё раз увидеть, как он проиграет по этой причине», — цитирует Стерлинга «Матч ТВ».

Ян в марте уступил грузину Мерабу Двалишвили. Поединок продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45. Для Яна это третье поражение подряд. Грузинский боец довёл серию побед до девяти поединков.

Ранее Ян заявил, что переживает сложный период в своей карьере.