Ловчев: судьи в РПЛ слабые — даже с VAR не справляются со своей работой
- Gettyimages.ru
- © Nikada
«Судьи в РПЛ слабые, что тут говорить. Им добавили VAR, но они всё равно не справляются со своей работой. К примеру, в Кубке России играли ЦСКА и «Урал». В одном эпизоде арбитр назначает пенальти. Проходит время — мы видим точно такой же эпизод, но там пенальти не назначается. Для меня это совершенно непонятно. А главное, непонятно, как с этим бороться», — заявил Ловчев RT.
Ранее Ловчев порассуждал на тему современных тренеров в футболе.