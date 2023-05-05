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Ловчев: судьи в РПЛ слабые — даже с VAR не справляются со своей работой

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал судей Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ловчев: судьи в РПЛ слабые — даже с VAR не справляются со своей работой
  • Gettyimages.ru
  • © Nikada

«Судьи в РПЛ слабые, что тут говорить. Им добавили VAR, но они всё равно не справляются со своей работой. К примеру, в Кубке России играли ЦСКА и «Урал». В одном эпизоде арбитр назначает пенальти. Проходит время — мы видим точно такой же эпизод, но там пенальти не назначается. Для меня это совершенно непонятно. А главное, непонятно, как с этим бороться», — заявил Ловчев RT.

Ранее Ловчев порассуждал на тему современных тренеров в футболе.

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