Футболисты АПЛ исполнят гимн перед матчами в честь коронации Карла III
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Как сообщается на официальном сайте турнира, в преддверии каждой игры футболисты будут выстраиваться в линию вокруг центрального круга для исполнения гимна.
Уточняется, что коронация короля Великобритании Карла III пройдёт 6 мая в Лондоне, а матчи тура — 6—8 числа.
«Манчестер Сити» с 79 очками находится на первом месте в таблице. «Арсенал» с 78 очками располагается на второй строчке.
Ранее владельцы «Манчестер Сити» приобрели 12-й футбольный клуб.