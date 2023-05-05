Футболисты АПЛ исполнят гимн перед матчами в честь коронации Карла III

Футболисты Английской премьер-лиги (АПЛ) будут исполнять гимн перед матчами 35-го тура.

Как сообщается на официальном сайте турнира, в преддверии каждой игры футболисты будут выстраиваться в линию вокруг центрального круга для исполнения гимна.

Уточняется, что коронация короля Великобритании Карла III пройдёт 6 мая в Лондоне, а матчи тура — 6—8 числа.

«Манчестер Сити» с 79 очками находится на первом месте в таблице. «Арсенал» с 78 очками располагается на второй строчке.

Ранее владельцы «Манчестер Сити» приобрели 12-й футбольный клуб.