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Футболисты АПЛ исполнят гимн перед матчами в честь коронации Карла III

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Футболисты Английской премьер-лиги (АПЛ) будут исполнять гимн перед матчами 35-го тура.
Футболисты АПЛ исполнят гимн перед матчами в честь коронации Карла III
  • Gettyimages.ru
  • © Visionhaus

Как сообщается на официальном сайте турнира, в преддверии каждой игры футболисты будут выстраиваться в линию вокруг центрального круга для исполнения гимна.

Уточняется, что коронация короля Великобритании Карла III пройдёт 6 мая в Лондоне, а матчи тура — 6—8 числа.

«Манчестер Сити» с 79 очками находится на первом месте в таблице. «Арсенал» с 78 очками располагается на второй строчке.

Ранее владельцы «Манчестер Сити» приобрели 12-й футбольный клуб.

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