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Владельцы «Манчестер Сити» приобрели 12-й футбольный клуб

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Холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити», приобрёл футбольный клуб «Баия» (Бразилия).
Владельцы «Манчестер Сити» приобрели 12-й футбольный клуб
  • AP
  • © Dave Thompson

По информации пресс-службы команды, холдинг приобрёл 90% акций клуба «Баия», а остальные 10% сохранило предыдущее руководство.

Таким образом, «Баия» стал 12-м клубом City Football Group, который владеет «Манчестер Сити», «Жироной», «Палермо», «Ломмелом», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», «Монтевидео Сити», «Йокогама Ф. Маринос», «Труа», «Мумбаи Сити» и «Сычуань Цзюню».

Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ.

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