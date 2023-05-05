Ловчев: проблема защитников «Спартака» заключается в том, что их не научили простым вещам

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскрыл причины слабой игры защитников красно-белых.

«Проблема защитников «Спартака» заключается в том, что их не научили простым вещам. Не нужно никуда бежать — от этого мало что зависит. Необходимо поворачивать голову в разные стороны, банально крутить головой. И когда Павел Маслов в матче с «Динамо» бежит на игрока, а тот делает прострел, он даже не удосуживается посмотреть назад, чтобы удостовериться, что там никого нет. Их не научили в футбольной школе, никто им этого не подсказал.

Когда я мальчишкой пришёл в «Спартак», с нами на тренировки выходили такие люди, как Игорь Нетто, Николай Тищенко, Анатолий Исаев и другие легенды нашего футбола. Мне один раз Анатолий Маслёнкин сказал: «Женя, всё время надо головой крутить». У меня это осталось на всю жизнь. С тех пор я стал ошибаться гораздо меньше.

А современные защитники не знают таких простых истин, потому что их некому научить. Я не знаю футболиста Гильермо Абаскаля, я не знаю футболиста Руя Виторию, я не знаю футболиста Доменико Тедеско. В этом и проблема. Они тренируют, но сами никогда не играли в футбол на высоком уровне. Меня учили Валерий Лобановский, Никита Симонян, Гавриил Качалин. Все они когда-то играли в футбол. Поэтому эти легендарные тренеры учили меня футболу во всех ипостасях: и защите, и нападению. Раньше не было отдельного тренера по защите, по полузащите, по атаке. Когда я вижу в каждой команде отдельного тренера, я понимаю, что главные не справляются. Вот в этом всё и дело», — рассказал Ловчев RT.

Ранее Ловчев раскритиковал уровень игры защитников красно-белых.