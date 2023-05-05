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Ловчев: любой тренер придёт в ужас от уровня игры защитников «Спартака»

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал уровень игры защитников красно-белых.
Ловчев: любой тренер придёт в ужас от уровня игры защитников «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«У Гильермо Абаскаля, в отличие от предыдущих тренеров «Спартака», сложилось чёткое понимание того, что ему нужно полностью менять оборону. Неслучайно в матче с «Краснодаром» после пропущенного гола он убрал с поля Никиту Чернова. Сразу же после его ошибки. Здесь он явно психанул, ведь до этого он так не делал.

И я его прекрасно понимаю. Потому что когда у тебя оборона состоит из таких людей, как Павел Маслов, Никита Чернов, Мацей Рыбус, Алексис Дуарте, и ещё нескольких защитников... Любой тренер придёт в ужас от их уровня игры. И вот такие люди находятся в команде, про которую все сейчас говорят, может ли она обыграть «Зенит» с Малкомом и остальными бразильцами. Не может она победить с такой обороной в Санкт-Петербурге! Лишь большая удача сможет помочь «Спартаку».

Чтобы начать обыгрывать сине-бело-голубых, Абаскалю нужно запросить четыре хороших защитника. Только и всего. С остальным всё в порядке. Могут пропустить три и потом забить четыре. Александр Соболев, Квинси Промес, Антон Зиньковский, Виктор Мозес — это ребята, которые могут создавать моменты и приносить результат. Не будь такой хорошей атаки, «Спартак» бы болтался в середине турнирной таблицы», — сказал Ловчев RT.

Ранее Ловчев заявил, что «Зенит» сильнее «Спартака» по всем показателям.

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