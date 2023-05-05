Ловчев заявил, что «Зенит» сильнее «Спартака» по всем показателям

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев порассуждал о шансах красно-белых в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«Футбол такая игра, которую все любят за то, что она, порой, бывает совершенно непредсказуема.

Можно долго говорить о том, что «Зенит» чемпион России, что у него очень сильный и дорогой состав, что он не проигрывал «Спартаку» в Санкт-Петербурге с 2012 года. Но, нельзя предсказать до начала матча, кто победит в этой важнейшей для обеих команд игре. Её исход решит только мячик и футбольное поле. Может произойти что угодно, мяч отскочит от защитника в свои же ворота, назначат пенальти на последней секунде. Таких примеров очень много. Поэтому если взвешивать шансы, то конечно, они у красно-белых есть.

Но если мы взглянем на статистику и будем разбирать всё по полочкам, то мы увидим то, что победит «Зенит», тут вопросов даже не возникнет. Они сильнее по всем показателям. Но я думаю, что в результат этой встречи вмешается случай либо удача, как это было в 2012 году на стадионе Петровский», — сказал Ловчев RT.

Ранее Ловчев назвал контрафактным уровень футбола в России.