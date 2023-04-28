Ловчев назвал контрафактным уровень футбола в России

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о судействе и состоянии футбола в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Наше судейство можно сравнить с уровнем защитников в Премьер-лиге. Всё на низком уровне. Им добавили VAR, но, когда вся страна смотрит на то, как очевидные пенальти не ставят, а неочевидные дают без доли сомнений, мне становится трудно это объяснить, кроме как очень низким качеством судейства. Да и в целом российский футбол сейчас контрафактный», — сказал Ловчев RT.

Ранее Ловчев поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов».