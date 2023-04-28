Ловчев не ждёт хорошей игры от «Спартака» в матче с «Ростовом»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Ростов».

«Честно говоря, не жду от команд хорошей игры. С «Ростовом» всё давно ясно. Хоть там недостаточно квалифицированные футболисты, но Валерий Карпин слепил из них команду, которая находится на второй строчке.

А в «Спартаке» играют как во дворе. Защита просто наперечёт: Павел Маслов, Алексис Дуарте, Мацей Рыбус, Никита Чернов. Таких футболистов не должно быть не то что в составе красно-белых, а в Высшей лиге. Наверняка и в матче с ростовчанами будут пороть моменты в защите, как это было в прошлой игре. Поэтому хорошей игры от «Спартака» я не жду», — заявил Ловчев RT.

Ранее бывший арбитр Сергей Хусаинов поделился ожиданиями от судейства в матче «Спартак» — «Ростов».