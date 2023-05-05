Карпин избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче РПЛ «Спартак» — «Ростов»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче 25-го тура со «Спартаком».

«Мы запросили информацию у Левникова по поводу инцидента в конце матча, судья заявил, что Карпин не использовал ненормативную лексику. Решили не применять дополнительной дисквалификации к Карпину. За неспортивное поведение он оштрафован на 60 тыс. рублей», — приводит слова Григорьянца РИА Новости.

30 апреля «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом». Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. После финального свистка главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин был удалён.

Таким образом, он пропустит матч 26-го тура с «Факелом», который состоится 6 мая. Начало — 19:00 мск.

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