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Адыгея и Новосибирская область стали чемпионами «Локобаскета — Школьной лиги»

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В Челябинске подошёл к концу 16-й сезон чемпионата «Локобаскет — Школьная лига».
Адыгея и Новосибирская область стали чемпионами «Локобаскета — Школьной лиги»

    Среди юношеских команд сильнейшей стала сборная Республики Адыгеи, у девушек — сборная Новосибирской области.

    Напомним, что чемпионат стартовал 17 ноября 2022 года — зональным турниром в станице Стародеревянковской Краснодарского края. С тех пор отборочные этапы прошли в 43 регионах России, а также в республике Абхазии. Но только 420 из них стали участниками Суперфинала — решающего раунда, который стартовал в Челябинске 30 апреля.

    420 суперфиналистов — это 21 команда юношей и 21 команда девушек, по десять человек в каждой из сборных. Возраст — не старше 16 лет, но это не единственное ограничение для участия в турнире. На старте турнира каждая команда должна быть собрана из учеников одной школы. И только в случае выхода в суперфинал можно усилиться игроками из команд-соперников по региональному или окружному отборочному раунду.

    Ранее сообщалось, что баскетболисты ЦСКА выйдут на матч с «Зенитом» в майках в поддержку Шведа.

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