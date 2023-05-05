Адыгея и Новосибирская область стали чемпионами «Локобаскета — Школьной лиги»

В Челябинске подошёл к концу 16-й сезон чемпионата «Локобаскет — Школьная лига».

Среди юношеских команд сильнейшей стала сборная Республики Адыгеи, у девушек — сборная Новосибирской области.

Напомним, что чемпионат стартовал 17 ноября 2022 года — зональным турниром в станице Стародеревянковской Краснодарского края. С тех пор отборочные этапы прошли в 43 регионах России, а также в республике Абхазии. Но только 420 из них стали участниками Суперфинала — решающего раунда, который стартовал в Челябинске 30 апреля.

420 суперфиналистов — это 21 команда юношей и 21 команда девушек, по десять человек в каждой из сборных. Возраст — не старше 16 лет, но это не единственное ограничение для участия в турнире. На старте турнира каждая команда должна быть собрана из учеников одной школы. И только в случае выхода в суперфинал можно усилиться игроками из команд-соперников по региональному или окружному отборочному раунду.

Ранее сообщалось, что баскетболисты ЦСКА выйдут на матч с «Зенитом» в майках в поддержку Шведа.