В Федерации велоспорта Норвегии не поддержали допуск россиян к турнирам

Глава Федерации велоспорта Норвегии Ян-Оддвар Сернес высказался о допуске россиян и белорусов к международным турнирам.

«Я не удивлён, но разочарован. Мы давно понимали, что всё идёт к этому», — приводит слова Сернеса TV2.

Третьего мая правление Международного союза велосипедистов (UCI) приняло решение допустить россиян и белорусов до соревнований в качестве нейтральных спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что Международная федерация гольфа допустит россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.