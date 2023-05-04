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В Федерации велоспорта Норвегии не поддержали допуск россиян к турнирам

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Глава Федерации велоспорта Норвегии Ян-Оддвар Сернес высказался о допуске россиян и белорусов к международным турнирам.
В Федерации велоспорта Норвегии не поддержали допуск россиян к турнирам
  • Gettyimages.ru

«Я не удивлён, но разочарован. Мы давно понимали, что всё идёт к этому», — приводит слова Сернеса TV2.

Третьего мая правление Международного союза велосипедистов (UCI) приняло решение допустить россиян и белорусов до соревнований в качестве нейтральных спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что Международная федерация гольфа допустит россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

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