Фуркад призвал рассмотреть вопрос допуска российских спортсменов к международным турнирам
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«Как представитель спортсменов я твёрдо убеждён, что мы должны рассмотреть вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в спортивных соревнованиях», — приводит слова Фуркада Francs Jeux.
Он также подчеркнул, что исключение спортсменов из турниров из-за национальности является дискриминацией.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Олимпийский комитет России (ОКР) считает, что допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях должен быть реализован только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения.
Ранее Аликин был удивлён словами Фуркада о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.