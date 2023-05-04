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Фуркад призвал рассмотреть вопрос допуска российских спортсменов к международным турнирам

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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад высказался о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.
Фуркад призвал рассмотреть вопрос допуска российских спортсменов к международным турнирам
  • Gettyimages.ru

«Как представитель спортсменов я твёрдо убеждён, что мы должны рассмотреть вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в спортивных соревнованиях», — приводит слова Фуркада Francs Jeux.

Он также подчеркнул, что исключение спортсменов из турниров из-за национальности является дискриминацией.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Олимпийский комитет России (ОКР) считает, что допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях должен быть реализован только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения.

Ранее Аликин был удивлён словами Фуркада о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

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