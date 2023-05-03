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Непомнящий — о судействе: в последнее время футбол перестаёт быть мужественной игрой

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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о работе судей.
Непомнящий — о судействе: в последнее время футбол перестаёт быть мужественной игрой
  • Gettyimages.ru

«Я не понимаю арбитров. Когда игрок чуть-чуть задевает или цепляет игрока, зачем сразу давать пенальти? В футбол играют ногами, а не руками. По-любому будет какой-то контакт между игроками. Что теперь, вообще ни до кого не дотрагиваться? Без касаний играть в футбол невозможно.

В последнее время футбол перестаёт быть мужественной игрой. В баскетболе играют жёстче. А у нас теперь игрок может после любого контакта падать в штрафной и ждать, когда арбитр назначит пенальти. Я не знаю, как с этим бороться, потому что это общемировой тренд. Сейчас везде так судят», — заявил Непомнящий RT.

Ранее Непомнящий оценил работу Федотова на посту главного тренера ЦСКА.

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