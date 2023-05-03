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Непомнящий оценил работу Федотова на посту главного тренера ЦСКА

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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о работе Владимира Федотова на посту главного тренера ЦСКА.
Непомнящий оценил работу Федотова на посту главного тренера ЦСКА
  • РИА Новости

«Когда меня спрашивают, как я оцениваю работу тренера и качество его работы, у меня есть два основных критерия: результат команды и рост игроков. Поэтому когда мы говорим о Владимире Федотове, то при нём заметен прогресс многих игроков.

Антон Заболотный сейчас в их числе. Он прибавил, у него стало больше результативных действий. У него сейчас поменялась функция на поле, стал шире фронт работ. Если раньше он играл строго в створе, то теперь, особенно если он играет с Фёдором Чаловым, он уходит в глубину и перемещается на фланг. Поэтому Федотов, на мой взгляд, очень хорошо раскрывает игроков, его можно назвать хорошим тренером», — заявил Непомнящий RT.

Ранее Непомнящий поделился мнением об игре полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в финальном матче Пути РПЛ Кубка России с «Уралом».

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