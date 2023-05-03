Непомнящий: Медина сейчас играет на своём уровне, это не может не радовать

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в финальном матче Пути РПЛ Кубка России с «Уралом».

«Матч получился непростым. Но ЦСКА имел ощутимое преимущество как в первом, так и во втором тайме. Единственная проблема была, что не хватало последней передачи. Так бы, на мой взгляд, удалось забить больше. А что касается обороны, то армейцы сыграли очень чётко и грамотно, даже несмотря на пенальти.

Хорошо выглядел Хесус Медина. Когда он играет в первой линии атаки, он становится полезнее. Когда они играли с Хорхе Карраскалем, они индивидуально очень много работы брали на себя, из-за этого не хватало активности в атаке. Теперь же, когда Медина играет глубже и находится ближе к центральным защитникам, у него стало больше свободных зон. И он наконец понял, как нужно отрабатывать в обороне.

Сейчас Медина играет на своём уровне и находится на своём месте. Это не может не радовать», — сказал Непомнящий RT.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе своей команды над «Уралом» в матче Пути РПЛ Кубка России.