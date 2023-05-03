Федотов — о выходе ЦСКА в суперфинал Кубка России: победа ни у кого не вызывает сомнений
- РИА Новости
«Мы увидели на поле команду, которая желала и очень хотела победить. Поздравляю с заслуженным выходом в главный финал. Мы были более предпочтительнее, победа ни у кого не вызывает сомнений, несмотря на то что неуверенно вышли на второй тайм», — цитирует Федотова «Матч ТВ».
В составе ЦСКА мячи забили Хесус Медина и Фёдор Чалов. У «Урала» отличился Рай Влут с пенальти.
Таким образом, ЦСКА вышел в суперфинал Кубка страны, а «Урал» сыграет во втором этапе финала Пути регионов.
Соперник екатеринбургской команды определится в матче «Краснодар» — «Акрон».
Ранее в ЦСКА опровергли информацию о том, что Дивеев просит зарплату в €2 млн.