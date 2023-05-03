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Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Боуи скончалась в возрасте 32 лет

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Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Тори Боуи ушла из жизни в возрасте 32 лет.
Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Боуи скончалась в возрасте 32 лет
  • Gettyimages.ru

О смерти спортсменки сообщила пресс‑служба спортивного агентства Icon Management.

Отмечается, что причина смерти легкоатлетки не называется.

Боуи является олимпийской чемпионкой в эстафете 4×100 метров. Также на счету спортсменки серебро и бронза Олимпийских игр в Рио‑де‑Жанейро в беге на 100 и 200 м соответственно.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по прыжкам в длину американец Ральф Бостон умер в возрасте 83 лет.

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