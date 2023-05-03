Кудерметова заявила, что никак не связана с ЦСКА

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, отстранения которой потребовала Федерация тенниса Украины из-за принадлежности к ЦСКА, заявила, что не связана с московским клубом.

«В юности, когда была в Москве, я тренировалась в ЦСКА. Это был мой теннисный клуб, но сейчас я там не тренируюсь. У меня нет контракта с клубом, я не получаю от ЦСКА финансирование. Сейчас мы разделены», — приводит слова Кудерметовой Tennis 365.

26 апреля украинская федерация тенниса обратилась к Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международной федерации тенниса и организаторам турниров Большого шлема с требованием отстранить теннисистов из России, связанных с ЦСКА.

Напомним, что российские теннисисты допускаются к турнирам ATP и WTA под нейтральным флагом.

Ранее Кудерметова отреагировала на скандал с логотипом российского спонсора на турнире в Мадриде.