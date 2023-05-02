Кудерметова — о скандале с логотипом российского спонсора: на данный момент я не нарушаю правило

Российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась о своей форме на турнире в Мадриде с логотипом компании «Татнефть», которая внесена в санкционный список ЕС.

«На данный момент я не нарушаю правило. Если что-то изменится, я что-нибудь сделаю. Что касается Уимблдона, да, я знаю, что нам не разрешается носить эмблему нашей страны, но я учитываю это и согласна с этим. На данный момент я могу носить эту эмблему, и я это сделала», — приводит слова Кудерметовой The Guardian.

На турнирах WTA нет запрета на подобные нашивки, однако её могут не пустить на Уимблдон, где обязательным условием является отсутствие у теннисистов российских спонсоров.

Кудерметова оформила выход в четвертьфинал турнира WTA в Мадриде, обыграв Дарью Касаткину.

Ранее Касаткина высказалась о проблемах с мотивацией в игре и рассказала о проделанной в этом направлении работе с психологом.