Кудерметова — о скандале с логотипом российского спонсора: на данный момент я не нарушаю правило

Короткая ссылка
Российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась о своей форме на турнире в Мадриде с логотипом компании «Татнефть», которая внесена в санкционный список ЕС.
Кудерметова — о скандале с логотипом российского спонсора: на данный момент я не нарушаю правило
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«На данный момент я не нарушаю правило. Если что-то изменится, я что-нибудь сделаю. Что касается Уимблдона, да, я знаю, что нам не разрешается носить эмблему нашей страны, но я учитываю это и согласна с этим. На данный момент я могу носить эту эмблему, и я это сделала», — приводит слова Кудерметовой The Guardian.

На турнирах WTA нет запрета на подобные нашивки, однако её могут не пустить на Уимблдон, где обязательным условием является отсутствие у теннисистов российских спонсоров.

Кудерметова оформила выход в четвертьфинал турнира WTA в Мадриде, обыграв Дарью Касаткину.

Ранее Касаткина высказалась о проблемах с мотивацией в игре и рассказала о проделанной в этом направлении работе с психологом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить