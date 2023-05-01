Касаткина — о работе с психологом: мы говорили о теннисе, ситуации в моей стране

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Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о проблемах с мотивацией в игре и рассказала о проделанной в этом направлении работе с психологом.
Касаткина — о работе с психологом: мы говорили о теннисе, ситуации в моей стране
  • РИА Новости

«Постоянные перелёты и путешествия — это тоже тяжело, потому что ты как хомяк в колесе. Длится безостановочно, у нас почти не бывает перерывов. Полезно, когда профессионал показывает, что в туре может принести тебе удовольствие. Говорим о спорте, о ситуации в моей стране, потому что я очень переживаю на эту тему», — цитирует Касаткину пресс-служба WTA.

30 апреля россиянка вышла в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде, обыграв украинку Лесю Цуренко со счётом 6:4, 6:2. Игра продолжалась 1 час 27 минут. В следующем раунде Касаткина сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой. 

18 апреля Касаткина не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Штутгарте (Германия). Россиянка проиграла испанке Пауле Бадосе со счётом 1:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут.

Ранее победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил игру Касаткиной в турнире WTA в Мадриде.

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