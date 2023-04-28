Ольховский: предсказать выступления Касаткиной довольно сложно из-за её нестабильности

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил игру россиянки Дарьи Касаткиной в турнире WTA в Мадриде.

«Касаткина очень часто играет нестабильно. Предсказать её выступления довольно сложно. То у нас великолепный теннис, то непонятно какой. То кого-то обыгрываем, то кому-то проигрываем», цитирует Ольховского «Спорт День за Днём».

28 апреля россиянка вышла в третий круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Во втором круге она победила соотечественницу Анастасию Павлюченкову со счётом 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 36 минут.

В следующем раунде Касаткина сыграет с украинкой Лесей Цуренко.

Ранее российская теннисистка Анастасия Потапова прошла в третий круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде.