Ольховский: предсказать выступления Касаткиной довольно сложно из-за её нестабильности

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил игру россиянки Дарьи Касаткиной в турнире WTA в Мадриде.

«Касаткина очень часто играет нестабильно. Предсказать её выступления довольно сложно. То у нас великолепный теннис, то непонятно какой. То кого-то обыгрываем, то кому-то проигрываем», цитирует Ольховского «Спорт День за Днём».

28 апреля россиянка вышла в третий круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Во втором круге она победила соотечественницу Анастасию Павлюченкову со счётом 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 36 минут.

В следующем раунде Касаткина сыграет с украинкой Лесей Цуренко.

Ранее российская теннисистка Анастасия Потапова прошла в третий круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

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