Правительство РФ упростило получение карты болельщика
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.
Напомним, что карта болельщика обязательна для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
Объединения активных болельщиков ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением Fan ID. Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордного уровня.
Ранее сообщалось, что Агентство стратегических инициатив предлагает использовать карту болельщика только на матчах повышенной опасности.