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Правительство РФ упростило получение карты болельщика

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Правительство России упростило получение карты болельщика для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров.
Правительство РФ упростило получение карты болельщика
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Напомним, что карта болельщика обязательна для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

Объединения активных болельщиков ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением Fan ID. Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордного уровня.

Ранее сообщалось, что Агентство стратегических инициатив предлагает использовать карту болельщика только на матчах повышенной опасности.

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