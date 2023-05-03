Правительство РФ упростило получение карты болельщика

Правительство России упростило получение карты болельщика для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров.

Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Напомним, что карта болельщика обязательна для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

Объединения активных болельщиков ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением Fan ID. Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордного уровня.

Ранее сообщалось, что Агентство стратегических инициатив предлагает использовать карту болельщика только на матчах повышенной опасности.