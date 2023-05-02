Матыцин предложил в 2024 году провести Игры БРИКС в России

Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил провести в России спортивные Игры стран БРИКС в 2024 году.

«Предлагаем активизировать практику проведения соревнований в открытом формате. В 2024 году в рамках российского председательства в объединении БРИКС предлагаем провести Игры БРИКС в открытом формате в нашей стране», — цитирует Матыцина РИА Новости.

БРИКС — объединение пяти стран, в которое входят Бразилия, Китай, Россия, Индия и Южно-Африканская Республика.

Ранее Матыцин заявил, что около 180 российских спортсменов смогут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в случае допуска на соревнования и с учётом успешного прохождения отбора.