Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Матыцин предложил в 2024 году провести Игры БРИКС в России

Короткая ссылка
Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил провести в России спортивные Игры стран БРИКС в 2024 году.
Матыцин предложил в 2024 году провести Игры БРИКС в России
  • РИА Новости

«Предлагаем активизировать практику проведения соревнований в открытом формате. В 2024 году в рамках российского председательства в объединении БРИКС предлагаем провести Игры БРИКС в открытом формате в нашей стране», — цитирует Матыцина РИА Новости.

БРИКС — объединение пяти стран, в которое входят Бразилия, Китай, Россия, Индия и Южно-Африканская Республика.

Ранее Матыцин заявил, что около 180 российских спортсменов смогут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в случае допуска на соревнования и с учётом успешного прохождения отбора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить