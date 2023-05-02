Колосков считает, что «Акрон» умеет играть на равных с большими командами

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от первого этапа финала Пути регионов Кубка России между «Краснодаром» и «Акроном».

«Краснодар» фаворит в этом матче, они должны играть с позиции силы. Есть огромная разница между клубами: бюджет и состав. Но «Акрон» уже показал, что умеет играть на равных с большими клубами», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — «Акрон» пройдёт 3 мая. Встречу будет судить Артём Чистяков, его ассистентами станут Алексей Ширяев и Андрей Образко. Начало — в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что финалы Кубка России по футболу рассудят бригады Иванова и Чистякова.